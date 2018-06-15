لماذا استبدل "كيم" قلم الطاولة في قمته مع ترامب؟

رام الله - دنيا الوطناستخدم الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، قلمه الخاص، أثناء توقيعه، يوم الثلاثاء الماضي، على وثيقة التفاهم مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.وسرعان ما اقتربت أخت كيم لتقديم قلم مختلف لأخيها عن الموجود على الطاولة.وقال محللون، لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية: إن السبب يعود إلى خوف كيم من وجود سم في القلم قد يقتله على المدى البعيد، وسبب آخر هو حرص زعيم كوريا الشمالية على عدم ترك أي عينة (DNA) إن لمس القلم.