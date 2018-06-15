روحاني: أؤمن أن أرض فلسطين ستعود لأصحابها الأصليين

رام الله - دنيا الوطنعبّر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن إيمانه بأن أرض فلسطين، ستعود إلى أصحابها الاصليين، مضيفًا أن عيد الفطر رمز للعودة إلى الفطرة الإلهية الإنسانية.وفي رسالته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قال روحاني: إن عيد الفطر رمز وتجسيد بهيج للعودة الى الفطرة الإلهية الإنسانية.وأضاف: الشعب الايراني يتقاسم الاحتفال بهذا العيد مع جميع المسلمين بعيدا عن القيود القومية والمحلية، ما يسمو به عيدا عالميا لجميع المسلمين في العالم، داعيا جميع المسلمين إلى التمسك بالوحدة والتلاحم في مقابل الظلمة.وأشاد روحاني، بمشاركة الشعب الايراني الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي دفاعا عن قضية الشعب الفلسطيني، وأكد الحفاظ على التضامن بين الامة الاسلامية، وقال: أؤمن أن أرض فلسطين ستعود بعون الله الى أصحابها الاصليين.