دولي

بسبب شارع (النكبة).. مؤيدون لإسرائيل يهددون عمدة فرنسي بالقتل

بسبب شارع (النكبة).. مؤيدون لإسرائيل يهددون عمدة فرنسي بالقتل
دومينيك ليسبار عمدة ضاحية (بيزونس)
رام الله - دنيا الوطن
تعرض دومينيك ليسبار عمدة ضاحية (بيزونس) في العاصمة الفرنسية باريس، لتهديدات بالقتل، من جماعات مؤيدة ومدافعة عن إسرائيل، وذلك بعد إطلاقه اسم (النكبة) على أحد شوارع الضاحية.

وكان ليسبار قد كتب على لوحة تحمل اسم الشارع الجديد، عبارة تقول "قي ذكرى طرد 800 ألف فلسطيني، وتدمير 532 قرية عام 1948 على يد مجرم الحرب ديفيد بن غوريون، من أجل إنشاء دولة إسرائيل"، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن صحف فرنسية، قولها: إن لوحة ممر النكبة أزيلت لاحقا بعد نصبها، لتخوف السلطات المحلية من المشاكل التي يمكن أن تنجم بسببها، خاصة وأن العمدة ليسبار قد تعرض لتهديدات بالقتل، ووصفه مؤيدون لإسرائيل بــ"الشيوعي النازي".

واتهمت سفيرة إسرائيل لدى فرنسا أليزا بن نون، العمدة بدعم الإرهاب، والتحريض على الكراهية.

ويُعرف عن دومينيك ليسبار، دعمه للقضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويرفض ممارسات إسرائيل العدوانية.

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