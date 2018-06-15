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شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: ندرس كيفية تنفيذ قرار توفير حماية دولية للفلسطينيين

الأمم المتحدة: ندرس كيفية تنفيذ قرار توفير حماية دولية للفلسطينيين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الأمم المتحدة، أنها تدرس حالياً القرار الذي أصدرته الجمعية العامة، بشأن توفير حماية دولية للفلسطينيين، و"كيفية تنفيذها والرد عليها في الوقت المناسب".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، ونقلته وكالة (الأناضول) التركية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت مشروع القرار المقدم من قبل تركيا والجزائر بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وحصل مشروع القرار على موافقة 120 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 45 دولة عن التصويت.

وجاء القرار الأممي، على خلفية اعتداء الجيش الإسرائيلي على آلاف المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين، ما أسفر عن استشهاد 128 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 14 ألف و700 آخرين.

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