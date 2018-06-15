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فيديو: آخر كلمة لعبدالله صالح وجهها للحوثيين.. "جئتم إلينا حفاة عراة"

فيديو: آخر كلمة لعبدالله صالح وجهها للحوثيين.. "جئتم إلينا حفاة عراة"
لرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح
رام الله - دنيا الوطن
بثت قناة (اليمن اليوم)، التابعة لحزب المؤتمر الحاكم، آخر كلمة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، قبل اغتياله بفترة قصيرة.

وخلال التسجيل المصور الذي امتد نحو 15 دقيقة، فتح صالح النار بشكل غير مسبوق على الحوثيين، الذين كانوا حلفاءه حتى قبل أن يغتالوه بفترة بسيطة، مُتهمًا اياهم بتخريب البلاد وتدميرها، وجلب التحالف الدولي بقيادة السعودية، واصفا تصرفاتهم بـ"العنجهية والعنصرية".

ودعا صالح، في الفيديو، جميع اليمنيين إلى الانتفاض في وجه الحوثيين، بعدما تبينت أفعالهم بالأدلة، وفق قوله.

وأوضح أن الحوثيين، قدموا إلى صنعاء "حفاة عراة"، قبل أن يمتلكوا العقارات الآن، بعد بيعهم المؤسسات وتدميرهم منظومة الصحة والمالية وغيرها.

كما دعا صالح السعودية إلى مد يد الحوار، والتخلي عن "العدوان"، في إشارة إلى عاصفة الحزم التي بدأت منتصف العام 2015، موجهًا دعوة للشعب اليمني، قائلًا: "أيها الشعب العظيم ثوْر ثوْر ثوْر، للحفاظ على الديمقراطية".

وأضاف: "الحمد لله أني استشهدت في منزلي، وكتب الله لي الشهادة في مسكني ووطني غير عميل لأحد.. وأنت أيها الشعب اليمني تعرفني لم أكن في يوم من الأيام في جيب أي قوة دولية أو دولة عربية.. أنا عميل لوطني، لتربة هذا الوطن، وأطفال هذا الوطن، ورجال هذا الوطن".

وختم حديثه متوقعا ما سيحصل له: "يا شعب اليمن إن كتبت لي الشهادة، فأنا أنتظرها بين شعبي وفي وطني، ثوروا ثوروا يا شعب اليمن ضد الحوثي (الكهنوتي)، الذي أهان كرامتكم وعزتكم وحريتكم لتحيا الجمهورية اليمنية"، وفق تعبير علي عبد الله صالح.

 

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