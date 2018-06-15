صور: سيلفي الحريري وبن سلمان.. من ثالثهما؟

رام الله - دنيا الوطننشر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، صورة عبر حسابه بموقع (إنستغرام) تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خلال افتتاح كأس العالم في روسيا.كما نشر الحريري صورة أخرى تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وعلّق على الصور قائلاً: "انطلاق نهائيات كأس العالم في كرة القدم".