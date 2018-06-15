شؤون فلسطينية

الحية: على الحصار أن يُفك بدون شروط أو تأخير

الحية: على الحصار أن يُفك بدون شروط أو تأخير
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
خاص دنيا الوطن - محمد جلو
قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس): إنه آن الآوان أن يرفع الحصار عن قطاع غزة، وبلا شروط وتأخير، مؤكداً على انهم ليسوا جاهزين لدفع أي ثمناً من المقاومة الفلسطينية، وأبعادهم السياسية أمام هذا الظلم، وأنه لا يمكن الاحتلال الإسرائيلي أن يطمس الهوية الفلسطينية، وتوطينهم في أراضٍ أخرى.

وأكد الحية في خطبة عيد الفطر على حدود قطاع غزة، أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في العودة، ومستمر في مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يصوب رصاصاته ضد المتظاهرين السلميين، والمدنيين العزل عند حدود قطاع غزة.

وأشار إلى أن المسجد الأقصى والقدس أغلى من كل ما يملكوه، وأن موقفهم هو إنهاء الحصار الظالم عن القطاع، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات على حدود قطاع غزة، وأن الجراحات التي نزفت من أجساد الشعب الفلسطيني زادتهم قوة وصمود وثبات على استمرار هذه المسيرات.

وتابع: "أن جرحي وشهداء الشعب الفلسطيني نقلوا المظلومية إلى كل أصقاع العالم وعواصمها، إضافة إلى أروقة الأمم المتحدة، منوهاً إلى أن دمائهم وجراحاتهم استطاعت أن تعلن هويتكم أكثر بألاف المرات من كل السياسات والدبلوماسيات، مناشداً كل الدول العربية والإسلامية لعدم التطبيع مع الاحتلال. 

بدوره، أكد خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، داعياً إلى تحقيق الوحدة الوطنية، وانهاء الانقسام، ورفع الإجراءات عن قطاع غزة.

وهناً البطش، كل القيادات الفلسطينية، الشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يكون هذا العيد، عيد وحدة وطنية، وعودة إلى الأراضي التي هجروا منها عام 1948م، إضافة إلى تحرير فلسطين.

 

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولته اجتياز حدود القطاع

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولته اجتياز حدود القطاع

ارزيقات: الشرطة تضبط 99 حبة &#34;اكستازي&#34; مخدرة

ارزيقات: الشرطة تضبط 99 حبة "اكستازي" مخدرة

الهباش: على الجميع أن يعود لحضن الشرعية الفلسطينية

الهباش: على الجميع أن يعود لحضن الشرعية الفلسطينية

الرئيس عباس: خلال شهرين سيتم تطبيق قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني

الرئيس عباس: خلال شهرين سيتم تطبيق قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني

مصرع فتى من الخليل إثر صعقة كهربائية

مصرع فتى من الخليل إثر صعقة كهربائية

وصول أربعة جرحى فلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

وصول أربعة جرحى فلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

هنية: حماس جاهزة لإجراء الانتخابات العامة والمشاركة في مجلس وطني جديد

هنية: حماس جاهزة لإجراء الانتخابات العامة والمشاركة في مجلس وطني جديد

السلطات المصرية تمدد عمل معبر رفح طوال أيام عيد الفطر

السلطات المصرية تمدد عمل معبر رفح طوال أيام عيد الفطر

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولته اجتياز حدود القطاع

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولته اجتياز حدود القطاع

الحية: على الحصار أن يُفك بدون شروط أو تأخير

الحية: على الحصار أن يُفك بدون شروط أو تأخير

ارزيقات: الشرطة تضبط 99 حبة &#34;اكستازي&#34; مخدرة

ارزيقات: الشرطة تضبط 99 حبة "اكستازي" مخدرة

الهباش: على الجميع أن يعود لحضن الشرعية الفلسطينية

الهباش: على الجميع أن يعود لحضن الشرعية الفلسطينية

مصرع فتى من الخليل إثر صعقة كهربائية

مصرع فتى من الخليل إثر صعقة كهربائية

وصول أربعة جرحى فلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

وصول أربعة جرحى فلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

إصابة شابين من برصاص الاحتلال على مدخل قرية &#34;النبي صالح&#34;

إصابة شابين من برصاص الاحتلال على مدخل قرية "النبي صالح"

الرئيس يدعو لاقتصار الاحتفالات بعيد الفطر على الشعائر الدينية

الرئيس يدعو لاقتصار الاحتفالات بعيد الفطر على الشعائر الدينية

منوعات

إعلامية شهيرة تفتح النار على ابنة خالة أحلام بسبب شكلها

إعلامية شهيرة تفتح النار على ابنة خالة أحلام بسبب شكلها

ممثلة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان اعتزالها مبكراً

ممثلة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان اعتزالها مبكراً

وزن شيماء سيف الزائد وزميلها شيكو عائق أمام تشجيع المنتخب المصري

وزن شيماء سيف الزائد وزميلها شيكو عائق أمام تشجيع المنتخب المصري

طلبت الزواج من محمد صلاح.. سما المصري تثير جدل جديد

طلبت الزواج من محمد صلاح.. سما المصري تثير جدل جديد

أول رد من المدرب كوبر على تقليد رامز جلال له

أول رد من المدرب كوبر على تقليد رامز جلال له

ساموزين يُغازل زوجته برومانسية في هذه المناسبة

ساموزين يُغازل زوجته برومانسية في هذه المناسبة

منى زكي تواكب الموضة بـ&#34;لوك&#34; جديد

منى زكي تواكب الموضة بـ"لوك" جديد

لن تصدق ماذا قالت ملكة جمال العراق عن زيارتها لإسرائيل؟

لن تصدق ماذا قالت ملكة جمال العراق عن زيارتها لإسرائيل؟

&#34;بدأت أستسلم للعنوسة&#34;.. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

"بدأت أستسلم للعنوسة".. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

عربي

الرئيس اليمني يعود إلى عدن

الرئيس اليمني يعود إلى عدن

السعودية تعلن اعتراض صاروخاً باليستياً في عسير أطلقه الحوثيون

السعودية تعلن اعتراض صاروخاً باليستياً في عسير أطلقه الحوثيون

مصر: تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

مصر: تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف

اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف