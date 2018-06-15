الهباش: على الجميع أن يعود لحضن الشرعية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، على ضرورة استغلال الفرصة المناسبة التي تتمثل بعيد الفطر، لاستعادة وحدتنا التي نحن بأمس الحاجة لها، وان يعود الجميع لحضن الشرعية الوطنية الفلسطينية التي تواجه أشرس حملة ممنهجة تستهدف قضيتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها.وقال الهباش، خلال صلاة عيد الفطر السعيد، صباح اليوم الجمعة، في مسجد التشريفات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله: إنه ينبغي على الجميع التوحد خلف قضية القدس، وخلف المعركة الشرسة التي تقودها قيادتنا الوطنية في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية، ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية، في وجه مشاريع التصفية التي يحاول البعض تسويقها، والتي سيكون مصيرها الفشل أمام إرادة الشعب وتصميم قيادته.وتطرق، إلى النصر الذي حققته القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة بالتعاون مع الاشقاء العرب والاصدقاء الاحرار في العالم في وجه العدوان والظلم الذي يمثله الاحتلال.وقال، إن الانتصار الذي تحقق في الأمم المتحدة من قبل دول توهم البعض أنها ضعيفة، وأنه الأقوى، يثبت بأن الحق والعدل والشرعية الدولية ستنتصر مهما كان جبروت الاحتلال والمدافعين عنه.