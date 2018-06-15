وصول أربعة جرحى فلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية وأمنية في شمال سيناء عن وصول أربعة جرحي فلسطينيين، إلى المستشفيات المصرية، كانوا قد أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة.وأكدت المصادر، وفق صحيفة (المصري اليوم)، أنه تم توفير سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى الجانب المصري، حيث تبين من الكشف المبدئي إصابتهم بطلقات نارية من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأحداث التي شهدها قطاع غزة.