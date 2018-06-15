داعية سعودي: المسجد الأقصى ليس محاصراً وحماس (إرهابية)

رام الله - دنيا الوطنأعاد داعية سعودي يدعى عبد العزيز الموسى، نشر تغريدة هاجم فيها حركة حماس، وواصفًا اياها بـ(الإرهابية)، ومبررًا للمواقف الإسرائيلية في المسجد الأقصى.وكتب الداعية الموسى في حسابه على موقع (تويتر)، "لو كان المسجد الأقصى محاصر من إسرائيل، وممنوع أن يصلى فيه كما تروج حماس (الإرهابية)، هل كان سيجتمع فيه ما يقارب نصف مليون شخص في ليلة 27 من رمضان ؟".وأضاف الموسى "أظن أن العقل العربي بحاجة تصحيح نظرته لما استقاه حول القضية الفلسطينية منذُ زمن".