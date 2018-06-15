شؤون فلسطينية

السلطات المصرية تمدد عمل معبر رفح طوال أيام عيد الفطر

السلطات المصرية تمدد عمل معبر رفح طوال أيام عيد الفطر
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المصرية، تمديد فتح معبر رفح البري، مع قطاع غزة، ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم الجمعة، ليشمل أيام عيد الفطر.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني: "قررت السلطات المصرية تمديد فتح المعبر أيام عيد الفطر، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية وعودة العالقين من الجانب المصري".

يذكر، أن المعبر عمل طوال شهر رمضان، تنفيذًا لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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