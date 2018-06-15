شؤون فلسطينية

إصابة شابين من برصاص الاحتلال على مدخل قرية "النبي صالح"

إصابة شابين من برصاص الاحتلال على مدخل قرية "النبي صالح"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان برصاص الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة، على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد قال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمي: إن جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام على مدخل القرية أطلقوا النار اتجاه شاببين من قرية كفرعين، وأصيب أحدهم برصاصتين في القدم، والآخر بشظايا في الرأس والكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات بمدينة سلفيت لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

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