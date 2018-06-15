شاهد: ملايين المسلمين حول العالم يؤدون صلاة العيد
رام الله - دنيا الوطن
احتشد ملايين المسلمين، حول العالم، في المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وشهدت ساحات وميادين في عواصم أوروبية وأسيوية وإفريقية، توافد آلاف المسلمين لأداء صلاة العيد في مشاهد، نرصدها لكم.
شاهد الصور..
احتشد ملايين المسلمين، حول العالم، في المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وشهدت ساحات وميادين في عواصم أوروبية وأسيوية وإفريقية، توافد آلاف المسلمين لأداء صلاة العيد في مشاهد، نرصدها لكم.
شاهد الصور..
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