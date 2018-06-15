دولي

شاهد: ملايين المسلمين حول العالم يؤدون صلاة العيد

شاهد: ملايين المسلمين حول العالم يؤدون صلاة العيد
جانب من الصلاة
رام الله - دنيا الوطن
احتشد ملايين المسلمين، حول العالم، في المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وشهدت ساحات وميادين في عواصم أوروبية وأسيوية وإفريقية، توافد آلاف المسلمين لأداء صلاة العيد في مشاهد، نرصدها لكم.

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