طقس أول أيام عيد الفطر حار وارتفاع على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-21 35-21 28-18 بيت لحم 31-21 35-21 28-18 رام الله والبيرة 30-20 34-20 27-17 طولكرم 33-22 39-25 32-22 نابلس 32-22 36-22 29-19 قلقيلية 33-22 39-25 32-22 جنين 35-23 39-24 32-21 سلفيت 31-21 35-21 28-18 طوباس 35-23 39-24 32-21 روابي 32-21 36-22 29-18 الخليل 30-20 34-20 27-17 غزه 30-23 35-26 30-23 أريحا 40-26 44-27 42-24 خانيونس 30-23 35-26 30-23 الأغوار الشمالية 38-24 42-25 40-22 رفح 32-22 37-25 31-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو الجمعة، "أول أيام عيد الفطر المبارك"، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2018/06/16: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاحد 2018/06/17: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/06/18: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم