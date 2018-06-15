شؤون فلسطينية

طقس أول أيام عيد الفطر حار وارتفاع على درجات الحرارة

طقس أول أيام عيد الفطر حار وارتفاع على درجات الحرارة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 يكون الجو الجمعة، "أول أيام عيد الفطر المبارك"، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 السبت 2018/06/16: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا الى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح  اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2018/06/17: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/06/18: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-21 35-21 28-18 بيت لحم 31-21 35-21 28-18
رام الله والبيرة 30-20 34-20 27-17 طولكرم 33-22 39-25 32-22
نابلس 32-22 36-22 29-19 قلقيلية 33-22 39-25 32-22
جنين 35-23 39-24 32-21 سلفيت 31-21 35-21 28-18
طوباس 35-23 39-24 32-21 روابي 32-21 36-22 29-18
الخليل 30-20 34-20 27-17 غزه 30-23 35-26 30-23
أريحا 40-26 44-27 42-24 خانيونس 30-23 35-26 30-23
الأغوار الشمالية 38-24 42-25 40-22 رفح 32-22 37-25 31-22
 

                                        والله تعالى أعلم

أخبار ذات صلة

وصول أربعة جرحى فلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

وصول أربعة جرحى فلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

هنية: حماس جاهزة لإجراء الانتخابات العامة والمشاركة في مجلس وطني جديد

هنية: حماس جاهزة لإجراء الانتخابات العامة والمشاركة في مجلس وطني جديد

السلطات المصرية تمدد عمل معبر رفح طوال أيام عيد الفطر

السلطات المصرية تمدد عمل معبر رفح طوال أيام عيد الفطر

إصابة شابين من برصاص الاحتلال على مدخل قرية &#34;النبي صالح&#34;

إصابة شابين من برصاص الاحتلال على مدخل قرية "النبي صالح"

ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في مخيمات العودة على حدود غزة

آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في مخيمات العودة على حدود غزة

فيديو: الحية: مسيرات العودة مستمرة والأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات

فيديو: الحية: مسيرات العودة مستمرة والأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات

إعلام معبر رفح: استمرار العمل على المعبر يوم غدٍ الجمعة بالاتجاهين

إعلام معبر رفح: استمرار العمل على المعبر يوم غدٍ الجمعة بالاتجاهين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

إصابة شابين من برصاص الاحتلال على مدخل قرية &#34;النبي صالح&#34;

إصابة شابين من برصاص الاحتلال على مدخل قرية "النبي صالح"

فيديو: الحية: مسيرات العودة مستمرة والأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات

فيديو: الحية: مسيرات العودة مستمرة والأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات

إعلام معبر رفح: استمرار العمل على المعبر يوم غدٍ الجمعة بالاتجاهين

إعلام معبر رفح: استمرار العمل على المعبر يوم غدٍ الجمعة بالاتجاهين

هنية: الضفة قالت لا لحصار غزة وتجويعها.. يجب إجراء مجلس وطني توحيدي

هنية: الضفة قالت لا لحصار غزة وتجويعها.. يجب إجراء مجلس وطني توحيدي

الزعنون يُهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد

الزعنون يُهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد

الحكومة تُهنئ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر

الحكومة تُهنئ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب خطوات عملية للتنفيذ

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب خطوات عملية للتنفيذ

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم حيازته سكيناً بالخليل

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم حيازته سكيناً بالخليل

منوعات

ممثلة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان اعتزالها مبكراً

ممثلة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان اعتزالها مبكراً

وزن شيماء سيف الزائد وزميلها شيكو عائق أمام تشجيع المنتخب المصري

وزن شيماء سيف الزائد وزميلها شيكو عائق أمام تشجيع المنتخب المصري

طلبت الزواج من محمد صلاح.. سما المصري تثير جدل جديد

طلبت الزواج من محمد صلاح.. سما المصري تثير جدل جديد

أول رد من المدرب كوبر على تقليد رامز جلال له

أول رد من المدرب كوبر على تقليد رامز جلال له

ساموزين يُغازل زوجته برومانسية في هذه المناسبة

ساموزين يُغازل زوجته برومانسية في هذه المناسبة

منى زكي تواكب الموضة بـ&#34;لوك&#34; جديد

منى زكي تواكب الموضة بـ"لوك" جديد

لن تصدق ماذا قالت ملكة جمال العراق عن زيارتها لإسرائيل؟

لن تصدق ماذا قالت ملكة جمال العراق عن زيارتها لإسرائيل؟

&#34;بدأت أستسلم للعنوسة&#34;.. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

"بدأت أستسلم للعنوسة".. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

مايا دياب تدخل في تحدٍ جريء .. وينتهي بكارثة

مايا دياب تدخل في تحدٍ جريء .. وينتهي بكارثة

عربي

الرئيس اليمني يعود إلى عدن

الرئيس اليمني يعود إلى عدن

السعودية تعلن اعتراض صاروخاً باليستياً في عسير أطلقه الحوثيون

السعودية تعلن اعتراض صاروخاً باليستياً في عسير أطلقه الحوثيون

مصر: تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

مصر: تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف

اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف