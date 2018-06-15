آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في مخيمات العودة على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنأدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك اليوم، في مخيمات العودة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، بحضور قيادات الفصائل الفلسطينية، والهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.وفي خطبة صلاة العيد، حمل خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس في خطبة العيد، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأولى عن حصار قطاع غزة ومعاناته، مشددًا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة فوراً.وقال الحية إن الشعب الفلسطيني، ماضٍ في مسيرات العودة حتى كسر الحصار، والعودة إلى أرضنا وقدسنا"، متابعًا: "شعبنا اليوم يقف في صعيد واحد ليؤكد أنه متشبث بأرضه ودينه وتمسكه بفلسطين بمسيرات العودة وكسر الحصار".وأكد أن شعبنا مصمم على العودة وكسر الحصار، والوقوف سداً منيعاً أمام "كل محاولات التصفية والتركيع والتوطين أو الوطن البديل؛ لكن هذا يحتاج للمزيد من الوحدة فإن سبيلنا للوصول إلى القدس يجب أن نكون موحدين".وأضاف "الحصار المفروض علينا هدفه أن تنفضّوا عن فلسطين والقدس ومقاومتكم، وأن يتمدد الاحتلال في ربوع المنطقة هنا وهناك؛ لكن بصمودكم وثباتكم رددتم السهام على مطلقيها".