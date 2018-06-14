شؤون فلسطينية

فيديو: الحية: مسيرات العودة مستمرة والأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات

فيديو: الحية: مسيرات العودة مستمرة والأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات
رام الله - دنيا الوطن
أكد خليل الحية، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، أن مسيرات العودة مستمرة، حتى تحقق أهدافها الوطنية العليا.

وقال الحية في كلمة له مساء اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد: "موقفنا هو إنهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة وبلا شروط، لذلك ستشهد الأيام المقبلة، مزيداً من الفعاليات على حدود قطاع غزة".

وأضاف الحية: "هذه المسيرات انطلقت لتواجه حالة الاحباط التي أصابت الأمة وحالة التطبيع، كما جاءت رداً على (صفقة القرن)، ولتؤكد على أن الشعب الفلسطيني مستمر، حتى تحرير أرضه ومقدساته".

 

أخبار ذات صلة

إعلام معبر رفح: استمرار العمل على المعبر يوم غدٍ الجمعة بالاتجاهين

إعلام معبر رفح: استمرار العمل على المعبر يوم غدٍ الجمعة بالاتجاهين

الرئيس يدعو لاقتصار الاحتفالات بعيد الفطر على الشعائر الدينية

الرئيس يدعو لاقتصار الاحتفالات بعيد الفطر على الشعائر الدينية

هنية: الضفة قالت لا لحصار غزة وتجويعها.. يجب إجراء مجلس وطني توحيدي

هنية: الضفة قالت لا لحصار غزة وتجويعها.. يجب إجراء مجلس وطني توحيدي

الزعنون يُهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد

الزعنون يُهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد

الحكومة تُهنئ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر

الحكومة تُهنئ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر

العثور على جثة شاب (18 عاماً) على سطح منزله بمخيم جباليا

العثور على جثة شاب (18 عاماً) على سطح منزله بمخيم جباليا

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب خطوات عملية للتنفيذ

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب خطوات عملية للتنفيذ

المفتي العام للقدس: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

المفتي العام للقدس: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الزعنون يُهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد

الزعنون يُهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد

الحكومة تُهنئ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر

الحكومة تُهنئ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب خطوات عملية للتنفيذ

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب خطوات عملية للتنفيذ

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم حيازته سكيناً بالخليل

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم حيازته سكيناً بالخليل

اندلاع 11 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة

اندلاع 11 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة

فيديو: قصف إسرائيلي تجاه مطلقي الطائرات الورقية شرقي البريج

فيديو: قصف إسرائيلي تجاه مطلقي الطائرات الورقية شرقي البريج

القواسمي: محاولات حماس ارتداء ثوب الإنسانية &#34;تناقض ونفاق&#34; لواقع الانقسام

القواسمي: محاولات حماس ارتداء ثوب الإنسانية "تناقض ونفاق" لواقع الانقسام

الرئاسة الفلسطينية: الانتصار في الأمم المتحدة رسالة لأميركا وإسرائيل وحماس

الرئاسة الفلسطينية: الانتصار في الأمم المتحدة رسالة لأميركا وإسرائيل وحماس

منوعات

ممثلة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان اعتزالها مبكراً

ممثلة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان اعتزالها مبكراً

وزن شيماء سيف الزائد وزميلها شيكو عائق أمام تشجيع المنتخب المصري

وزن شيماء سيف الزائد وزميلها شيكو عائق أمام تشجيع المنتخب المصري

طلبت الزواج من محمد صلاح.. سما المصري تثير جدل جديد

طلبت الزواج من محمد صلاح.. سما المصري تثير جدل جديد

أول رد من المدرب كوبر على تقليد رامز جلال له

أول رد من المدرب كوبر على تقليد رامز جلال له

ساموزين يُغازل زوجته برومانسية في هذه المناسبة

ساموزين يُغازل زوجته برومانسية في هذه المناسبة

منى زكي تواكب الموضة بـ&#34;لوك&#34; جديد

منى زكي تواكب الموضة بـ"لوك" جديد

لن تصدق ماذا قالت ملكة جمال العراق عن زيارتها لإسرائيل؟

لن تصدق ماذا قالت ملكة جمال العراق عن زيارتها لإسرائيل؟

&#34;بدأت أستسلم للعنوسة&#34;.. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

"بدأت أستسلم للعنوسة".. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

مايا دياب تدخل في تحدٍ جريء .. وينتهي بكارثة

مايا دياب تدخل في تحدٍ جريء .. وينتهي بكارثة

عربي

الرئيس اليمني يعود إلى عدن

الرئيس اليمني يعود إلى عدن

السعودية تعلن اعتراض صاروخاً باليستياً في عسير أطلقه الحوثيون

السعودية تعلن اعتراض صاروخاً باليستياً في عسير أطلقه الحوثيون

مصر: تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

مصر: تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف

اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف