فيديو: الحية: مسيرات العودة مستمرة والأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات
رام الله - دنيا الوطن
أكد خليل الحية، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، أن مسيرات العودة مستمرة، حتى تحقق أهدافها الوطنية العليا.
أكد خليل الحية، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، أن مسيرات العودة مستمرة، حتى تحقق أهدافها الوطنية العليا.
وقال الحية في كلمة له مساء اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد: "موقفنا هو إنهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة وبلا شروط، لذلك ستشهد الأيام المقبلة، مزيداً من الفعاليات على حدود قطاع غزة".
وأضاف الحية: "هذه المسيرات انطلقت لتواجه حالة الاحباط التي أصابت الأمة وحالة التطبيع، كما جاءت رداً على (صفقة القرن)، ولتؤكد على أن الشعب الفلسطيني مستمر، حتى تحرير أرضه ومقدساته".
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