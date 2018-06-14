فيديو: الحية: مسيرات العودة مستمرة والأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات

وقال الحية في كلمة له مساء اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد : "موقفنا هو إنهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة وبلا شروط، لذلك ستشهد الأيام المقبلة، مزيداً من الفعاليات على حدود قطاع غزة".





وأضاف الحية: "هذه المسيرات انطلقت لتواجه حالة الاحباط التي أصابت الأمة وحالة التطبيع، كما جاءت رداً على (صفقة القرن)، ولتؤكد على أن الشعب الفلسطيني مستمر، حتى تحرير أرضه ومقدساته".







