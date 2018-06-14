شؤون فلسطينية

الرئيس يدعو لاقتصار الاحتفالات بعيد الفطر على الشعائر الدينية

الرئيس يدعو لاقتصار الاحتفالات بعيد الفطر على الشعائر الدينية
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر.

ودعا الرئيس أبناء شعبنا بكل قواه ومؤسساته إلى اقتصار الاحتفالات بحلول عيد الفطر على الشعائر الدينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وتمنى الرئيس، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في النماء والتطور.

ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

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