هنية: الضفة قالت لا لحصار غزة وتجويعها.. يجب إجراء مجلس وطني توحيدي



وفي السياق ذاته، طالب بضرورة إجراء مجلس وطني توحيدي على أساس اتفاق القاهرة، والشروع بإجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.





ودعا هنية، الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني، والارتقاء الى مستوى التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.



وفيما يتعلق بمسيرات العودة، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس، أن مسيرات العودة، شكلت انطلاقة لحيوية الشعب الفلسطيني، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذا الحراك حافظ وحمى القضية الفلسطينية بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية.



رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "الضفة قالت لا لحصار غزة وتجويعها، ولكل التنازلات في حق القضية الفلسطينية".جاء ذلك، في كلمة له مساء اليوم، الخميس، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مضيفاً: "أهنئ الضفة الغربية، التي كانت ولازالت وستبقى محور الارتكاز من أجل حسم الصراع الوجودي مع الاحتلال البغيض".