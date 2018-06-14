شؤون فلسطينية

الزعنون يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد

الزعنون يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد
رام الله - دنيا الوطن
هنأ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات والامتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد الذي يحل يوم غدٍ الجمعة.

ودعا الزعنون الله وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبنا الصابر وقد نال حريته واستقلاله وعاد الى أرضه عزيزا كريما واقام دولته المستقلة وعاصتها القدس.

وتمنى الزعنون لأبناء شعبنا المرابط كل الخير، وللأسرى والمعتقلين الابطال الحرية، وأن يوحد صفوف شعبنا ويزيل الغمة ويرفع عنه الظلم والمعاناة، وأن يرحم الشهداء وأن يمّن على الجرحى بالشفاء العاجل، داعيا الله عز وجل أن يعم الأمن والاستقرار ربوع وطننا العربي.

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