شؤون فلسطينية

الحكومة تهنئ الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية بعيد الفطر

الحكومة تهنئ الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية بعيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
توجهت حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله بأحر التهاني الى ابناء شعبنا العربي الفلسطيني العظيم في كافة اماكن تواجدهم وعلى رأسهم اسرانا الابطال  وعائلات الشهداء الابرار، والى ابناء أمتنا العربية الحبيبة وامتنا الاسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد . 

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن الحكومة وعلى رأسها الدكتور رامي الحمد الله تجدد التأكيد في هذه المناسبة على التمسك بالثوابت الوطنية وانتمائنا القومي والدفاع عن عروبة فلسطين وعاصمتنا الابدية مدينة القدس، واستمرار النضال حتى تحقيق الحلم  الكبير بنيل الاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 67". 

واكد المتحدث الرسمي على ان كافة المشاريع المشبوهة التي تحاك للمساس بقضيتنا الفلسطينية، سوف تواجه نفس مصير الفشل والتحطيم الذي واجهته سابقاتها منذ اكثر من قرن من الزمان، وذلك بفضل وعي شعبنا والبطولات التي يسطرها يوميا ودفاعه النبيل عن وطنه ومقدساته وأمته  المجيدة . 

وتمنى المتحدث الرسمي ان يعيده الله سبحانه وتعالى وقد تحققت كافة امانينا بانهاء الاحتلال والحريّة والاستقلال، وارساء السلام والأمن والاستقرار في ربوع وطننا العربي الكبير.

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