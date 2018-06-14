الرئيس اليمني يعود إلى عدن

رام الله - دنيا الوطنعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غياب دام قرابة عام ونصف العام.وأفادت وكالة (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن هادي وصل مدينة عدن الجنوبية مساء اليوم، برفقة عدد من المسؤولين الرفيعين، بغية الإشراف على سير العمليات العسكرية التي تديرها قوات الحكومة والتحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب البلاد.وأشاد الرئيس اليمني بالمواقف الأخوية المشرفة والصادقة للأشقاء في السعودية والإمارات في ميادين الشرف والبطولة والفداء لنصرة اليمن وعودتها إلى حاضنتها وهويتها القومية والعربية"، بغية وضع حد لـ"المشروع الإيراني وأطماعه التوسعية في المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وجاء ذلك في وقت أعلن فيه التحالف الدولي عن إطلاق عملية "تحرير الحديدة" المطلة على البحر الأحمر من قبضة الحوثيين.وكانت وكالة (الأناضول) التركية قد نقلت اليوم عن مصدر في الرئاسة اليمنية تأكيده قرب عودة هادي إلى العاصمة المؤقتة، كثمرة للتفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا بين الرئاسة اليمنية ودولة الإمارات، العضو الأساسي في التحالف العربي، والتي تمسك بزمام الأمور الأمنية في عدن وغيرها من مدن جنوب اليمن.وكان هادي قد التقى في مكة المكرمة أول أمس وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، قبل أن يتوجه إلى أبوظبي حيث عقد اجتماعا مع ولي عهدها محمد بن زايد.وأفادت وكالة (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية بأن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر عاد اليوم إلى عدن قادما من القاهرة، وذلك بعد زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية.