دولي

مصرع ثلاثة أشخاص في هجوم جنوب شرق تركيا

مصرع ثلاثة أشخاص في هجوم جنوب شرق تركيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص على الاقل مصرعهم مساء اليوم الخميس، فيما أصيب ثمانية آخرون، في هجوم على ناشطين في الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، جنوب شرق تركيا، بحسب ما أفادت به وسائل اعلام تركية.

وأوضح الإعلام التركي أن الهجوم تم تنفيذه من قبل مسلحين مجهولين في قضاء سوروج بولاية شانلي أورفة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت وكالة (الأناضول) إلى أن الحادث أسفر عن إصابة النائب في البرلمان التركي، إبراهيم خليل يلديز، وعدد من الأعضاء الآخرين في "حزب العدالة والتنمية".

وبينت الوكالة أن السياسيين والناشطين في الحزب أجروا في المنطقة فعالية في إطار حملة الحزب الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها يوم 24 حزيران/يونيو الجاري.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر أمنية محلية أن الحادث نجم عن شجار وقع بين مرافقي يلديز وأصحاب محلات في سوق بمدينة سوروج خلال زيارة النائب التركي إليها.

وأوضحت المصادر أن القتلى جراء الاشتباك المسلح هم شقيق ليلديز واثنان من أصحاب المحلات، مضيفة أن ثمانية أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى، وتم اعتقال 10 آخرين.

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