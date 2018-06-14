عربي

اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف

اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
خاض الجيش الليبي، الخميس، مواجهات مع متشددين شنوا هجوما على منشآت نفطية، ما أسفر عن اندلاع حريق في صهريح تخزين، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية ومحلية.

ونقلت "رويترز" عن مهندس قوله إنه جرى إغلاق ميناء السدر النفطي بسبب الاشتباكات، وإن حريقا اندلع في أحد صهاريج التخزين على الأقل بمرفأ رأس لانوف المجاور.

وقال مصدر عسكري إن الهجوم الثلاثي المحاور شنته "كتائب دفاع بنغازي"، وهي مجموعة متشددة، سعت في السابق للسيطرة على الهلال النفطي والتقدم نحو بنغازي.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات لم تؤثر على أي حقول نفط.

واستعاد الجيش الوطني السدر ورأس لانوف بجانب موانئ أخرى نفطية في منطقة الهلال النفطي الليبي في 2016، مما سمح بإعادة فتحها بعد إغلاق طويل.

وتضررت صهاريج التخزين في الميناءين بشدة خلال القتال الذي دار في السابق، ولم يتم إصلاحها بعد، على الرغم من أن عمليات التحميل تسير بشكل منتظم في السدر.

وقال أحد السكان في المنطقة إنه سمع أصوات اشتباكات بأسلحة ثقيلة وغارات جوية في الفجر، وإنه شاهد حريقا كبيرا في منطقة صهاريج رأس لانوف.

وبلغت صادرات الخام من رأس لانوف 110 آلاف برميل يوميا في مايو، في حين بلغت الصادرات من ميناء السدر نحو 300 ألف برميل يوميا، وفقا لشركة فورتيكسا المتخصصة في تحليلات النفط.

وقال مصدر مطلع إن ناقلة النفط منيرفا ليزا، التي كان من المقرر أن تصل إلى ميناء السدر لتحميل شحنة خام اليوم، قد نُصحت بالبقاء خارج الميناء.

وشُوهدت الناقلة، المستأجرة من شركة بتراكو للتجارة، تبحر بعيدا عن الميناء صباح اليوم، دون تحميلها، وفقا لخدمة "رويترز" لتتبع السفن.

أخبار ذات صلة

الرئيس اليمني يعود إلى عدن

الرئيس اليمني يعود إلى عدن

السعودية تعلن اعتراض صاروخاً باليستياً في عسير أطلقه الحوثيون

السعودية تعلن اعتراض صاروخاً باليستياً في عسير أطلقه الحوثيون

مصر: تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

مصر: تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

الإمارات: القوات المسلحة تبدأ عملية تحرير الحديدة ومينائها

الإمارات: القوات المسلحة تبدأ عملية تحرير الحديدة ومينائها

مصر أكثر أمانًا من بريطانيا والولايات المتحدة

مصر أكثر أمانًا من بريطانيا والولايات المتحدة

بسبب الثانوية العامة...الجزائر تقطع الإنترنت وتحجب (فيسبوك)

بسبب الثانوية العامة...الجزائر تقطع الإنترنت وتحجب (فيسبوك)

الأسد: السعودية حاولت إغراءنا خلال الحرب للتخلي عن إيران

الأسد: السعودية حاولت إغراءنا خلال الحرب للتخلي عن إيران

الإمارات تُعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن

الإمارات تُعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الزعنون يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد

الزعنون يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر السعيد

الحكومة تهنئ الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية بعيد الفطر

الحكومة تهنئ الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية بعيد الفطر

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب خطوات عملية للتنفيذ

عشراوي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يتطلب خطوات عملية للتنفيذ

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم حيازته سكينا بالخليل

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم حيازته سكينا بالخليل

اندلاع 11 حريقا بمستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة

اندلاع 11 حريقا بمستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة

فيديو: قصف إسرائيلي تجاه مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج

فيديو: قصف إسرائيلي تجاه مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج

القواسمي: محاولات حماس ارتداء ثوب الإنسانية &#34;تناقض ونفاق&#34; لواقع الإنقسام

القواسمي: محاولات حماس ارتداء ثوب الإنسانية "تناقض ونفاق" لواقع الإنقسام

الرئاسة الفلسطينية: الانتصار في الأمم المتحدة رسالة لأميركا وإسرائيل وحماس

الرئاسة الفلسطينية: الانتصار في الأمم المتحدة رسالة لأميركا وإسرائيل وحماس

منوعات

ممثلة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان اعتزالها مبكراً

ممثلة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان اعتزالها مبكراً

وزن شيماء سيف الزائد وزميلها شيكو عائق أمام تشجيع المنتخب المصري

وزن شيماء سيف الزائد وزميلها شيكو عائق أمام تشجيع المنتخب المصري

طلبت الزواج من محمد صلاح.. سما المصري تثير جدل جديد

طلبت الزواج من محمد صلاح.. سما المصري تثير جدل جديد

أول رد من المدرب كوبر على تقليد رامز جلال له

أول رد من المدرب كوبر على تقليد رامز جلال له

ساموزين يُغازل زوجته برومانسية في هذه المناسبة

ساموزين يُغازل زوجته برومانسية في هذه المناسبة

منى زكي تواكب الموضة بـ&#34;لوك&#34; جديد

منى زكي تواكب الموضة بـ"لوك" جديد

لن تصدق ماذا قالت ملكة جمال العراق عن زيارتها لإسرائيل؟

لن تصدق ماذا قالت ملكة جمال العراق عن زيارتها لإسرائيل؟

&#34;بدأت أستسلم للعنوسة&#34;.. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

"بدأت أستسلم للعنوسة".. أمل كلوني تكشف سرّ لقائها بزوجها لأول مرة

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

تطور جديد في قضية طلاق براد بيت وأنجلينا جولي

مايا دياب تدخل في تحدٍ جريء .. وينتهي بكارثة

مايا دياب تدخل في تحدٍ جريء .. وينتهي بكارثة

عربي

الرئيس اليمني يعود إلى عدن

الرئيس اليمني يعود إلى عدن

السعودية تعلن اعتراض صاروخاً باليستياً في عسير أطلقه الحوثيون

السعودية تعلن اعتراض صاروخاً باليستياً في عسير أطلقه الحوثيون

مصر: تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

مصر: تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف

اشتباكات بين الجيش الليبي ومتشددين بميناءي السدر ورأس لانوف