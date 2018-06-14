المفتي العام للقدس: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة، غرة شهر شوال، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.وقال المفتي في الاجتماع المنعقد في دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك، لمتابعة تحري هلال شهر شوال لعام 1439هـ: "ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وعليه يكون غدا الجمعة 15/6/2018، أول أيام عيد الفطر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "من رحابِ المسجدِ الأقصى المباركِ، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحالُ، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ والشتاتِ، بحلولِ عيد الفطر، كما نُهنئُ القيادةَ الفلسطينيةَ وعلى رأسِها الرئيسِ محمود عباس، بحلولِ هذه المناسبة، راجينَ المولى عزَّ وجلَّ أنْ يُعيدَهُا على الأمةِ الإسلاميةِ بالنصرِ والعزةِ والخيرِ والبركاتِ، ونسألُهُ سبحانَهُ أنْ يتقبلَ شهداءَنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين".وكان المفتي أعلن، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.وحث المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم.