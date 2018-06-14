اندلاع 11 حريقا بمستوطنات غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن 11 حريقاً اندلع اليوم الخميس، في مستوطنات غلاف غزة.
وأشارت الصحيفة ذاتها، أن الحرائق اندلعت بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن 11 حريقاً اندلع اليوم الخميس، في مستوطنات غلاف غزة.
وأشارت الصحيفة ذاتها، أن الحرائق اندلعت بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.
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