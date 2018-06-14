فيديو: قصف إسرائيلي تجاه مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت طائرة استطلاع إسرائيلية، ظهر الجمعة، على قصف مجموعة من الشبان المتواجدين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك بصاروخ واحد.







وحسب مصادر محلية، فإنه لم تقع أي إصابات جراء القصف الإسرائيلي لمجموعة من مطلقي الطائرات الورقية الحارقة على الحدود الشرقية للقطاع.







من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف هدفاً في منطقة البريج بوسط قطاع غزة، وأنه حسب تقارير فلسطينية القصف حدث قرب مجموعات تطلق بالونات حارقة نحو مستوطنات غلاف غزة.









