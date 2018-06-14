حماس للأحمد: لغة التخوين والتكذيب لن تعفيكم من مسؤولياتكم تجاه غزة

رام الله - دنيا الوطن

هاجمت حركة حماس، اليوم الخميس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، متهمةً إياه بـ "الاستمرار بلغة التكذيب والتخوين للشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية".





وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن "استمرار عزام الأحمد في لغة التكذيب والتخوين لشعبنا ولفصائله الوطنية لن تعفي السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق من مسؤوليتها عن قمع والمتظاهرين السلميين في الضفة الغربية، ودورها في ملف رواتب الموظفين بغزة"، وفق تعبيره.





وأضاف برهوم: "إن أسلوب التشكيك والتهديد ووصفهم بالمتآمرين لن يثنيهم عن مواصلة رسالتهم المقدسة والوطنية تجاه غزة وأهلها المحاصرين والدفاع عن حقوقهم، ولن توقف مسيرة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته"، حسب البيان.وتابع: "لا نجد تفسيراً لما تقوم به السلطة الفلسطينية من ضرب لوحدة شعبنا ومقومات وعوامل صموده وتشويه مقاومته ونضالاته سوى تهيئة الظروف لتمرير صفقة القرن"، وفق قوله.