شؤون فلسطينية

أبو هولي: التصويت الأممي يعكس حجم التأييد الكبير للقضية الفلسطينية

أبو هولي: التصويت الأممي يعكس حجم التأييد الكبير للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الطارئ يوم امس بأغلبية الثلثين لصالح قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني  ويدين قتل المتظاهرين الفلسطينيين علي يد قوات الجيش الإسرائيلي

واعتبر أبو هولي، أن تصويت الامم المتحدة بأغلبية 120 صوتا لصالح القرار، ورفض 8 أعضاء، وامتناع 45 عضوا عن التصويت يعكس حجم التأييد والدعم الكبير للقضية الفلسطينية وخطوة مهمة في طريق استعادة الحقوق الفلسطينية وانتصارا للقانون الدولى والشرعية الدولية ، وانجازا دبلوماسيا وسياسيا يسجل للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ابو مازن التي ستعمل على متابعته مع الأمين العام للأمم المتحدة والمنظومة العربية ومع تركيا والجزائر التي قدمت مشروع القرار ومع دول الاعضاء التي صوتت لصالح القرار  لإنفاذ القرار ووضعه موضع التنفيذ من خلال التصور الذي سيضعه الامين العام لأليات التنفيذ وشكل الحماية المطلوبة .

ولفت الى ان القرار شكل صفعة للحكومة الاسرائيلية والادارة الأمريكية التي وقفت في وجه القرار بل واخفاقها في الحصول علي نسبة الثلثين لتمرير تعديلاتها عليه  مؤكدا على ان القرار سيلجم الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني  وملاحقة الاحتلال الاسرائيلي في المحاكم الدولية .

واكد ابو هولي ان منظمة التحرير ستطرق كل الابواب من اجل حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني وملاحقتها في المحاكم الدولية والعمل على تجسيد حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بسقف زمني محدد وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام .

وطالب ابو هولي الدول التي امتنعت عن التصويت والدول التي عارضت القرار ان تعيد النظر في سياستها باتجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة غير القابلة للتصرف واعادة تقييم مواقفها السلبية تجاه حقوق شعبنا وان تنحاز الى مربع الحق والعدل والى مبادئ الامم المتحدة السامية لتعزيز السلم والامن الدوليين وتكريس قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية وحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال. 

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