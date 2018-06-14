حماس ترحب بتصويت الأمم المتحدة قرار الحماية الدولية لصالح شعبنا





واعتبرت الحركة نتائج التصويت مهمة عندما انتصرت للحق الفلسطيني، مستحضرة المشاهد المؤلمة من الميدان بالصوت والصورة، وأظهرت حالة العزلة التي تصر الولايات المتحدة الأمريكية على وضع نفسها فيها من خلال محاولة التغطية والتبرير لجرائم الكيان الإسرائيلي المستمرة.





وكما أن القرار يعزز الموقف الفلسطيني على المستوى الرسمي والدولي الذي قدم أدلة على مدار عقود أكد فيها أن دولة الاحتلال تُمارس إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين.



وأكدت الحركة أن الحماية الحقيقية لشعبنا تكمن في زوال الاحتلال عن أرضنا ومحاكمة قياداته على كل جرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.





رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح شعبنا الفلسطيني ورفض تمرير التعديلات الأمريكية التي تنص على إدانة حركة حماس وتحميلها مسؤولية تعريض الفلسطينيين للخطر من خلال مشاركتهم في مسيرة العودة.