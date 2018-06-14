الأميركيون يبدون رأيهم في "أسلوب ترامب" مع كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأفاد استطلاع رأي، أجرته وكالة (رويترز) بالتعاون مع مؤسسة (إبسوس) لاستطلاعات الرأي، أن ما يزيد بقليل على نصف الأميركيين يؤيدون أسلوب تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كوريا الشمالية، لكن ربعهم فقط يعتقدون أن قمته مع الزعيم كيم جونغ أون ستؤدي إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وحسب ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فأن 26% توقعوا في الاستطلاع، أن تفي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالتزاماتهما، بينما قال 34%: إنهم لا يعلمون ما إذا كان الطرفان سيلتزمان.إلى ذلك، عبر 39% عن اعتقادهم بأن القمة قللت من خطر وقوع حرب نووية بين البلدين، لكن 37 في المئة رأوا أنها لم تغير شيئا.