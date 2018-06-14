مصر أكثر أمانًا من بريطانيا والولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنقالت مؤسسة (غالوب) الدولية: إن جمهورية مصر العربية، أكثر دول أفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي، أمنا في عام 2017، متفوقة على الولايات المتحدة وبريطانيا في معدلات القانون والنظام.وجاءت مصر في المركز الـ16 في التقرير السنوي الدولي لغالوب عن القانون والنظام في 142 دولة ومنطقة حول العالم، متخطية بريطانيا صاحبة المركز 21، والولايات المتحدة صاحبة المركز 35، في معايير الأمن، وفق قناة (سكاي نيوز عربية).وتصدرت سنغافورة تقرير (غالوب) كأكثر بلدان العالم أمانا، تلتها النرويج، ثم أيسلندا، وفنلندا.بينما تذيلت فنزويلا التقرير كأكثر البلدان خطورة في العالم، وجاء قبلها جنوب أفريقيا وليبيريا والغابون وجنوب السودان وأفغانستان.واعتمد تقرير غالوب على استطلاع رأي مواطني الدول المستطلعة عن شعورهم بالأمان داخل بلادهم. وأجرت غالوب مقابلات شخصية أو عبر الهاتف مع 148 ألف شخص بالغ، في 142 دولة ومنطقة.