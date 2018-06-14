بسبب الثانوية العامة...الجزائر تقطع الإنترنت وتحجب (فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم في الجزائر، عن قطع الإنترنت وحجب موقع (فيسبوك)، خلال اختبار الثانوية العامة، وهي واحدة من المحاولات المتواصلة من السلطات الجزائرية لمحاصرة ظاهرة الغش وتسريب أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل.ووفق ما نقل موقع (العربي الجديد)، عن وزيرة التربية الوطنية الجزائرية، نورية بن غبريت، فقد قالت: إن السلطات ستطبق الإجراءات التنظيمية لامتحانات البكالوريا، من خلال قطع الإنترنت عبر كامل التراب الجزائري لمدة ساعة بعد انطلاق كل امتحان، كما أعلنت بن غبريت عن حجب (فيسبوك) عن عبر كامل التراب الجزائري حتى الانتهاء من امتحانات شهادة الثانوية العامة.وبرّرت بن غبريت هذا الإجراء قائلة: "فرض نفسه علينا، وإنها حالة قوة قاهرة ولسنا مرتاحين للجوئنا إلى قطع الإنترنت، لكن لا يجب الوقوف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الظواهر"، مشيرةً إلى أن الطلاب الغشاشين "هم ضحايا نقص الوعي بعواقب سلوكهم جراء اللجوء إلى الغش".