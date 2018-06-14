الأسد: السعودية حاولت إغراءنا خلال الحرب للتخلي عن إيران

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن المملكة العربية السعودية، قدّمت إغراءات لحكومته مقابل تخليها عن العلاقات الاستراتيجية مع إيران، منها عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا، اذا ما فكّت دمشق ارتباطها مع طهران.وقال الأسد، لقناة (العالم) الإيرانية: إن السعودية قدمت عدة مبادرات للحكومة السورية، وكانت العلاقة مع إيران أساس أي طرح، وموقف السعودية معلن بهذا الموضوع، أنا لا أطرح سراً".وأضاف: "أولا: عندما نتحدث عن دولة يجب أن نفترض بأن هذه الدولة تمتلك استقلالية القرار، لذلك لن نتحدث عن دور السعودية، تستطيع أن تسألني أكثر عن القرار الأمريكي في هذا الموضوع".