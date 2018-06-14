شؤون فلسطينية

رئيس البرلمان العربي يُرحب بقرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني

رئيس البرلمان العربي يُرحب بقرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال السلمي في بيان اليوم الخميس: "إن البرلمان العربي، يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر أمس، بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ونشكر الدول العربية والإسلامية والصديقة التي صوتت لصالح القرار، ونُطالب بتنفيذ هذا القرار، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى الخاصة بفلسطين.

وكان البرلمان العربي، قد طالب في قرار سابق صادر عن الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني أمام بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال القتل والتدمير والحصار الذي تقوم به.

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