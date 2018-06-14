شؤون فلسطينية

الزعنون: قرار الحماية الدولية انتصار لشعبنا وهزيمة جديدة لأمريكا وإسرائيل

الزعنون: قرار الحماية الدولية انتصار لشعبنا وهزيمة جديدة لأمريكا وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني انتصاراً للحق والقانون الدولي، وهزيمة جديدة لأمريكا وإسرائيل رغم محاولاتهما المستمية لمنع صدور هذا القرار.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون، أن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 120 دولة ومعارضة 8 دول، يؤكد صحوة الضمير العالمي في وجه غطرسة الإدارة الأمريكية وإسرائيل وفي وجه الظلم والعدوان، ويؤكد الرفض الدولي لعنصرية الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني، على أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران/ يونيو من العام 1967.

وتوجه المجلس الوطني الفلسطيني، بالشكر للدول التي صوتت لصالح حماية شعبنا من بطش وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها الدول العربية والإسلامية والأصدقاء من دول العالم وبشكل خاص شجاعة الدول التي رفضت الابتزاز والضغوط الأمريكية، لثنيها عن مواقفها المبدئية المناصرة للقضية الفلسطينية.

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