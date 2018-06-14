نتنياهو: سكان غزة ليسوا أعداءنا بل حماس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ليسوا أعداء لإسرائيل، بل حركة حماس هي العدو.وأضاف نتنياهو، في تغريدات على حسابه بموقع (تويتر): إسرائيل ترحب بأي جهد سيُحسن أوضاع غزة، ويمنع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية، ويطالب بإعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس سريعاً إلى عائلاتهم.وأوضح، أن من يهدد إسرائيل، سيجد الجيش أكثر إصرارًا من أي وقت مضى في الدفاع عن شعبه، متابعًا: أما الفلسطينيون الذين يمدون يدهم للسلام، سيجدون يدنا ممدودة إليهم.