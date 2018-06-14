شؤون فلسطينية

الخضري: عيد الفطر يَحل على غزة في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية مُعقدة

الخضري: عيد الفطر يَحل على غزة في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية مُعقدة
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب جمال الخضري، إن عيد الفطر يحل على قطاع غزة في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية معقدة بسبب الحصار الإسرائيلي وأزمات الرواتب وغيرها، في ظل غياب الحلول المنطقية والواقعية لإنهاء هذه المعاناة.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 14-6-2018 أن العيد هذا العام كما شهر رمضان، يأتي في ظل ظروف هي الأصعب طيلة سنوات الحصار الـ 12، مع ارتفاع نسب البطالة والفقر وحاجة الناس.

وأشار إلى أن الواقع في غزة مأساوي ولا تبدو أي مظاهر للعيد، مع استمرار الحصار وسياساته وإجراءاته بحق مختلف الشرائح والفئات، واستمرار أزمة رواتب موظفي القطاع العام، والعديد من الأزمات التي تفقد المواطنين سبل الحياة الكريمة.

وشدد الخضري على أن المطلوب إنهاء الحصار بشكل كامل، وترجمة عملية على أرض الواقع لما يتم طرحه من حلول لهذه الأزمات، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة في هذا الإطار.

ودعا الخضري المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل كامل، مشدداً على ضرورة وجود دور فلسطيني فاعل لإنهاء الأزمات، خاصة فيما يتعلق بإنهاء أزمة الرواتب، والسعي الفاعل والسريع لإنهاء الأزمات والإجراءات المختلفة بحق غزة.

وأكد الخضري، أن الوضع يستدعي مزيداً من التكاتف والتلاحم والتراحم، وزيادة أواصر المحبة والتعاون ورص الصفوف والتواصل بين جميع أبناء الشعب.

وتوجه الخضري بالتهنئة للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وللأمتين العربية والاسلامية بحلول عيد الفطر السعيد.

وخص الخضري الأسرى في سجون الاحتلال وعوائلهم وأبناءهم، والجرحى وخاصة جرحى مسيرة العودة الكبرى وأهالي الشهداء.

وجدد الخضري التأكيد على أن التحديات الإسرائيلية كبيرة في ظل ضعف الموقف الفلسطيني بسبب الانقسام والخلاف، مشيراً إلى مخاطر حقيقية تهدد المشروع الوطني الفلسطيني حيث الحصار والإغلاق ضد غزة، والاستيطان والجدار وعمليات القتل والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس، إضافة لمحاولة تهويد القدس.

وأكد الخضري حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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