دولي

بسبب المونديال.. روسيا تطلب من إسرائيل وقف نشاطاتها العسكرية بسوريا

بسبب المونديال.. روسيا تطلب من إسرائيل وقف نشاطاتها العسكرية بسوريا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم)، عن قيام الخارجية الروسية، بتقديم طلب رسمي إلى إسرائيل، تدعوها من خلاله لوقف نشاطاتها العسكرية بسوريا خلال فترة كأس العالم، الذي تنظمه موسكو، ويبدأ اليوم الخميس.

ووفق ترجمة موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية، فإن روسيا تقدمت إلى عدة دول، من أجل الحد من نشاطاتها العسكرية في سوريا، خلال فترة انعقاد كأس العالم في روسيا.

وقالت الصحيفة: إن المطالب الروسية، جاءت للتخفيف من حدة التوتر، ومنع حدوث أي ردود فعل داخل الأراضي الروسية، رداً على أي عملية عسكرية في سوريا.

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