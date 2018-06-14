عشراوي تُطالب باحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون  

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، منع المظاهرات، وتفريق المتظاهرين الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الفلسطينية، تنفيذاً لقرار مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، بمنع تنظيم فعاليات أو مسيرات شعبية بشكل "مؤقت" خلال فترة الأعياد.



وقالت في تصريح مقتضب، تعقيباً على ذلك: "إن تبرير إجازة عيد الفطر لمنع المظاهرات واستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت من قبل قوات الأمن الفلسطينية؛ لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا في قطاع غزة، هو أمر مستهجن وغير مقبول".



وأضافت: "إن هذا السلوك غير المبرر، يُعد انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تمامًا مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين في نيسان/أبريل 2014".



وطالبت عشراوي في نهاية تصريحها، بضرورة العمل على حماية حقوق وحريات الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطن