الإمارات تُعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القوات المسلحة الإماراتية، بمقتل أربعة من جنودها في اليمن.
وقال الجيش الإماراتي: إن الجنود لقوا حتفهم أثناء تأدية "واجبهم الوطني في عملية (إعادة الأمل)" ضمن قوات التحالف العربي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
أفادت القوات المسلحة الإماراتية، بمقتل أربعة من جنودها في اليمن.
وقال الجيش الإماراتي: إن الجنود لقوا حتفهم أثناء تأدية "واجبهم الوطني في عملية (إعادة الأمل)" ضمن قوات التحالف العربي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
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