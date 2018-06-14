عربي

الإمارات تُعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن

الإمارات تُعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القوات المسلحة الإماراتية، بمقتل أربعة من جنودها في اليمن.

وقال الجيش الإماراتي: إن الجنود لقوا حتفهم أثناء تأدية "واجبهم الوطني في عملية (إعادة الأمل)" ضمن قوات التحالف العربي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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