الإمارات تُعلن مقتل 4 من جنودها في اليمن

رام الله - دنيا الوطنأفادت القوات المسلحة الإماراتية، بمقتل أربعة من جنودها في اليمن.وقال الجيش الإماراتي: إن الجنود لقوا حتفهم أثناء تأدية "واجبهم الوطني في عملية (إعادة الأمل)" ضمن قوات التحالف العربي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).