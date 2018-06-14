أمريكا: لا تخفيف للعقوبات عن كوريا الشمالية قبل نزع سلاحها النووي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات على كوريا الشمالية، حتى يتم نزع سلاحها النووي.
وقال بومبيو: "إن نزع الأسلحة النووية، سيكون عملية تقوم على التنسيق الوثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وأضاف: أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، فهم الحاجة الملحة للاتفاق للتخلي عن أسلحته النووية، وأنه سيتم تنفيذه على أساس (شروط) و(تسلسل).
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات على كوريا الشمالية، حتى يتم نزع سلاحها النووي.
وقال بومبيو: "إن نزع الأسلحة النووية، سيكون عملية تقوم على التنسيق الوثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وأضاف: أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، فهم الحاجة الملحة للاتفاق للتخلي عن أسلحته النووية، وأنه سيتم تنفيذه على أساس (شروط) و(تسلسل).
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