أمريكا: لا تخفيف للعقوبات عن كوريا الشمالية قبل نزع سلاحها النووي

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات على كوريا الشمالية، حتى يتم نزع سلاحها النووي.وقال بومبيو: "إن نزع الأسلحة النووية، سيكون عملية تقوم على التنسيق الوثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).وأضاف: أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، فهم الحاجة الملحة للاتفاق للتخلي عن أسلحته النووية، وأنه سيتم تنفيذه على أساس (شروط) و(تسلسل).