استشهاد الشاب "أحمد العاصي" متأثرًا بجراح أصيب بها شرقي خانيونس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد الشاب أحمد زياد توفيق العاصي (21 عامًاً مثأثراً بجراح أصيب بها خلال اعتداءات جنود الاحتلال على مسيرات العودة.



وكان الشهيد العاصي، قد أصيب قبل عدة أيام في الرأس، برصاص الاحتلال شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن