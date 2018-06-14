جنرال إسرائيلي يعترف: القصف الإيراني على إسرائيل مايو الماضي كان هائلًا

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الجنرال هايمان، في المؤتمر: إن "القصف الصاروخي الإيراني ضد إسرائيل من سوريا في أيار/ مايو الماضي، كان نجاحًا هائلًا لهم، على الرغم من الفشل العسكري".ووفقاً لهايمان، فإن الإعلان في إسرائيل عن قيام إيران بالهجوم، وفتح الملاجئ كان نجاحًا في نظر الإيرانيين، "لقد فهموا إمكاناتهم وهم يحاولون الآن زيادة جهودهم لإطلاق الصواريخ إلى مرتفعات الجولان، وإنشاء جماعات مسلحة تحاول اختراق الأراضي الإسرائيلية".كما أشار رئيس الموساد يوسي كوهين إلى القوات الإيرانية العاملة في سوريا، قائلاً: "في منطقة جنوب سوريا، تعمل القوات الشيعية التي تصل من جميع أنحاء العالم، تحضيرا لحالة بدء الحرب ضد إسرائيل".وشدد كوهين على أن "إيران لا تزال لديها رؤية لامتلاك أسلحة نووية، وتواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى المنظمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة".وقال كوهين، أيضاً: "يجب علينا العمل بكل الوسائل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، إيران تواصل دعم حزب الله وحماس، وهي المؤيد الأول لها، كما قال نصر الله نفسه، إيران تبني أيضاً قوة حزب الله وليس تمويلها فقط، ونحن نرى شحنات الأسلحة التي تصل من إيران عن طريق البحر والبر في جميع أنحاء المنطقة".وأشار كوهين إلى أن الموساد لا ينقل المعلومات الاستخباراتية فحسب، بل إنه يعمل أيضاً على هذه المسألة. وقال "إن للموساد علاقات مع دول لا تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية"، مضيفاً أنه "لا يثق فقط في المعلومات الاستخباراتية، ولكن أيضاً في العمليات. يجب أن نتصرف، ندخل، نغادر، ونفعل ما يجب عمله".