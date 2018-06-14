شؤون فلسطينية

المالكي: العالم ينتصر لحق الشعب الفلسطيني بالحماية

المالكي: العالم ينتصر لحق الشعب الفلسطيني بالحماية
رام الله - دنيا الوطن
اعرب د. رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، وبالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني عن عميق تقديره للتصويت الداعم من 120 دولة عضو في الامم المتحدة لصالح مشروع قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة لعرقلة اعتماد هذا القرار، بعد ان افشلت مسبقا مجلس الامن في اعتماد قرار مشابه بسبب الفيتو.

وأكد المالكي على ان اعتماد هذه القرار يعزز من عالمية القانون الدولي ووجوب تطبيقه وانفاذه على الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وشدد على التأييد الساحق من دول المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في الحماية القانونية، وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب، وأن الشعب الفلسطيني ليس استثناء.

 

وأشار وزير الخارجية الى أن دولة فلسطين ستتابع عن كثب تنفيذ احكام هذا القرار، وستدافع مع دول المجتمع الدولي عن روح ومبادئ القانون الدولي، وميثاق الامم المتحدة، وتعزيز مكانتها ومؤسساتها باعتبارها حيوية للحفاظ على الامن والسلم الدوليين، هذه المؤسسات التي يقع على عاتقها معالجة الانتهاكات الجسيمة بما يساهم في انهاء الظلم، والمعاناة، وضمان تحقيق العدالة، وانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي.

وأكد المالكي انه، على الرغم من 51 عاماً على الاحتلال، و70 عاماً من الاضطهاد والنكبة، فان القيادة الفلسطينية لن تتوانى في العمل على حماية ارض وشعب فلسطين، وتحقيق العدالة، واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتطلعاته الوطنية، بما فيها انجار استقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، وشدد على أن الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، هو التهديد الاكبر للامن والسلام الاقليمي والدولي، ويشكل اعتدءا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الحرية، وتقرير المصير، والتنمية، والسلام.

وقال:" إن دولة فلسطين على استعداد دائم للانخراط، وبشكل ايجابي، وجاد، في تحقيق السلام الدائم، والشامل  القائم على مبادئ القانون الدولي ومقررات الامم المتحدة، الذي لطالما سعينا الى تحقيقه، وندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الامن الى دعمنا في مسعانا هذا."

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