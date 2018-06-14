شؤون فلسطينية

رئيس الشاباك: أحبطنا حوالي 250 هجومًا فلسطينيًا منذ بداية عام 2018

رئيس الشاباك: أحبطنا حوالي 250 هجومًا فلسطينيًا منذ بداية عام 2018
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس جهاز (الشاباك)، نداف أرجمان: إنه تم إحباط حوالي 250 هجومًا منذ بداية عام 2018، وتم اعتقال أكثر من 400 فلسطيني خلال هذه الفترة.

وفقاً لأرجمان، فقد شملت الهجمات التي تم إحباطها، عمليات خطف وإطلاق للنار، مضيفًا أنه في عام 2017 تم إلقاء القبض على 1.384 فلسطينيًا، خططوا لشن هجمات، وقال: "إن أعمال الشغب في الحرم القدسي، تؤدي إلى موجة من الهجمات بالضفة الغربية، وفي غضون فترة قصيرة من بدء أعمال الشغب، نلاحظ ذلك".

وأضاف أرجمان: "إلى جانب تلك التهديدات، ظهرت ظاهرة المنفذ الوحيد في السنوات الأخيرة، والذي يعمل غالباً بدافع التقليد والإلهام، وفي أحيان كثيرة في أعقاب الخطاب الملتهب على الشبكات الاجتماعية".

وأشار أرجمان إلى أن الشاباك استثمر بكثافة في التكنولوجيا التي تشمل "أنظمة التعلم والذكاء الاصطناعي" من أجل تمكين الانتقال "من الواقع إلى التنبؤ الاستخباراتي بغرض إحباط النوايا والهجمات مسبقًا".

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