شؤون فلسطينية

كوشنير وغرينبلات يناقشان الوضع في غزة خلال زيارتهما للمنطقة

كوشنير وغرينبلات يناقشان الوضع في غزة خلال زيارتهما للمنطقة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، نقلاً عن مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي: إن المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، والمستشار جارد كوشنير، سيصلان إلى إسرائيل ومصر والسعودية الأسبوع المقبل.

وقال المصدر: "إن كوشنير وغرينبلات قادمان؛ لبحث الوضع في غزة والمراحل القادمة من جهود السلام، وكذلك لسماع أفكار المسؤولين في المنطقة، بشأن عدد من الأسئلة التي ما زالت تشغل فريق السلام". 

وأضاف: أن الزيارة قد تشمل محطات أخرى في المنطقة.

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