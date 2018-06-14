كوشنير وغرينبلات يناقشان الوضع في غزة خلال زيارتهما للمنطقة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، نقلاً عن مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي: إن المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، والمستشار جارد كوشنير، سيصلان إلى إسرائيل ومصر والسعودية الأسبوع المقبل.وقال المصدر: "إن كوشنير وغرينبلات قادمان؛ لبحث الوضع في غزة والمراحل القادمة من جهود السلام، وكذلك لسماع أفكار المسؤولين في المنطقة، بشأن عدد من الأسئلة التي ما زالت تشغل فريق السلام".وأضاف: أن الزيارة قد تشمل محطات أخرى في المنطقة.