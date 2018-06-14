شؤون فلسطينية

كيف ستكون الحالة الجوية في أيام عيد الفطر؟

كيف ستكون الحالة الجوية في أيام عيد الفطر؟
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/06/15: يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 السبت 2018/06/16: يكون الجو صافياً بوجه عام، حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2018/06/17: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 31-21 35-22 بيت لحم 29-19 31-21 35-22
رام الله والبيرة 28-18 30-20 34-21 طولكرم 31-21 33-22 39-25
نابلس 30-20 32-22 36-23 قلقيلية 31-21 33-22 39-25
جنين 33-21 35-23 39-24 سلفيت 29-19 31-21 35-22
طوباس 33-21 35-23 39-24 روابي 30-19 32-21 36-22
الخليل 28-18 30-20 34-21 غزه 28-22 30-23 35-26
أريحا 38-25 40-26 44-27 خانيونس 28-22 30-23 35-26
الأغوار الشمالية 36-23 38-24 42-25 رفح 30-21 32-22 37-25
                                       

والله تعالى أعلم

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