شؤون فلسطينية

الرئيس: تصويت الأمم المتحدة على قرار حماية الفلسطينيين انتصاراً للعدالة والقانون الدولي

الرئيس: تصويت الأمم المتحدة على قرار حماية الفلسطينيين انتصاراً للعدالة والقانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، تصويت الدول الاعضاء في الأمم المتحدة لصالح قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، هو بمثابة انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي.

وشكر الرئيس، الدول الاعضاء التي صوتت لصالح القرار، خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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