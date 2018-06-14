المالكي: تصويت الجمعية العامة لصالح فلسطين أصبح قراراً رسمياً

رام الله - دنيا الوطنقال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين: "إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني، أصبح قرارا رسميا، وعلى الأمين العام تقديم مقترح خلال 60 يوما من تاريخه تحمل آليات عملية لتنفيذ القرار".وأضاف المالكي، في تصريحات لتلفزيون فلسطين: "نبارك ونهنئ شعبنا الفلسطيني على هذا الإنجاز الكبير، حيث استطعنا أن نحقق انتصارين، بإلحاق الهزيمة أمام المقترح الأميركي لأنه يشكل سابقة خطيرة جدا في حال تم تمريره، وثانيا انتصرنا بالأغلبية الساحقة بوقوف العالم مع الشعب الفلسطيني".وتابع: "نتحدث حول أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وهذا مهم ويجب التركيز عليه، وهذا القرار أصبح قرارا رسميا، ويؤكد ضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأيضا إيجاد آليات تنفيذية لهذا القرار، والمطلوب الآن هو مواصلة الضغط على أميركا وإسرائيل، والمتابعة مع الأمين العام".وأعرب المالكي عن شكره لكل الدول التي وقفت معنا، الجزائر وتركيا وكافة الدول التي وصفت من خلال كلماتها ضرورة دعم المشروع بالرغم من الضغوطات التي مورست من قبل أميركا على الدول لتغير موقف الدول.وأكد أن أميركا تستمر في عزل نفسها سياسيا خاصة في الأمم المتحدة، وهذا فشل جديد للبيت الأبيض بدعم وتأييد المجتمع الدولي الذي أصبح يعي تماما أهمية دعم الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.