شؤون فلسطينية

بعد التصويت مرتين.. الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار الحماية الدولية للفلسطينيين

بعد التصويت مرتين.. الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار الحماية الدولية للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
بعد أن فشلت في المرة الأولى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تصويتها الثاني، فجر اليوم، الخميس، مشروع قرار توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والذي تقدمت به دولة الجزائر.

وفي المرة الأولى صوت لصالح القرار 59 دولة، واعترضت 78 دولة، فيما امتنعت 26 عن التصويت، فيما كان التصويت للتعديلات الأمريكية على مشروع القرار كالتالي: (62 مع، 58 ضد، 42 ممتنع).

وعلى إثر ذلك اعترضت الولايات المتحدة، ليجري التصويت على اعتراضها من قبل الدولة الأعضاء، حيث صوتت 73 دولة ضد الاعتراض الأمريكي، و66 دولة مع الاعتراض، فيما امتنعت 26 دولة عن التصويت.

وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت على مشروع القرار الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، حيث صوتت 120 دولة لصالح القرار، وعارضه 8 دول، وامتنعت 45 عن التصويت.

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